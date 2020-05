Studium in Corona-Zeiten

Erkenntnisse zum National“-Sozialismus“ und zur „Hufeisentheorie“

Auch ich nutze die Corona-Krise zum intensiven Studium der Linie der MLPD, und habe es endlich geschafft, den REVOLUTIONÄREN WEG 16-19 „Staatsmonopolistischer Kapitalismus in der BRD“ durchzuarbeiten. Er weist akribisch die Entwicklung des staatsmonpolistischen Kapitalismus, also die Unterordnung des Staates unter die Monopole und die Verschmelzung der Organe der Monopole mit denen des Staates, in Deutschland nach. Ich möchte hier aber auf eine Textstelle zum Hitler-Faschismus eingehen, die mich besonders zum Nachdenken gebracht hat:

Korrespondenz