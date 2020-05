"Erneuter Putschversuch in Venezuela: Die Imperialisten werden nicht durchkommen"

In ihrer Solidaritätserklärung schreibt sie dazu: "Am 3. Mai 2020 scheiterte erneut ein Putschversuch gegen die rechtmäßig gewählte bolivarische Regierung unter dem Vorsitz von Nicolás Maduro. Drahtzieher ist Juan Guaidó, der vor über einem Jahr als „Interims“-Präsident der Republik versucht hatte, die Macht an sich zu reißen. Anerkannt wird er von 60 Staaten, darunter sind die USA und auch Deutschland.

Der jetzige Putschversuch wurde in Kolumbien, den USA und Deutschland vorbereitet. Geplant war eine Invasion, bei der 800 in Kolumbien trainierte Söldner über das Meer und über die grüne Grenze nach Venezuela eindringen, den Flughafen Maiquetia besetzen und Maduro ins Ausland verschleppen sollten. All das liest sich wie das Drehbuch einer Geheimdienstoperation, wie sie die USA schon vielfach in Lateinamerika durchgeführt haben, um linke Regierungen zu stürzen und die Souveränität der Völker dem US-Imperialismus zu unterwerfen.

Auch jetzt scheiterte der Putschversuch. Das Volk von Venezuela ist entschlossen, sich nicht in die Knie zwingen zu lassen! Die ICOR ist solidarisch mit dem venezolanischen Volk, hat mehrere Resolutionen verabschiedet und am 19. Mai 2019 einen weltweiten Aktionstag organisiert. Sie orientiert auf den gemeinsamen Kampf für eine sozialistische Zukunft.

Lasst uns in der Woche vom 25. bis 31. Mai 2020 weltweit Solidaritätsaktionen gegen den militärischen Putschversuch in Venezuela durchführen. Plant Aktivitäten entsprechend den Möglichkeiten in euren Ländern. Schickt Videos, Fotos, Berichte an die ICOR.

Kämpfen wir gegen die imperialistischen Aggressionen gegen Venezuela!

¡No pasarán!

Völker vereint gegen den Imperialismus!

Für Demokratie und Freiheit – Sozialismus!"

Die Erklärung steht in Einheit damit, dass die ICOR sich immer auch kritisch zur Politik der Regierung von Nicolás Maduro geäußert hat. Das schwächt die Solidarität gegen den versuchten Putsch jedoch in keiner Weise.