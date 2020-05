Heute Aktion „Gegen Gewalt an Frauen“

Existentielle Sorgen, Quarantäne und Einschränkung der Bewegungsfreiheit durch die Corona-Pandemie haben zu einem Anstieg von Gewalt an Frauen geführt.

Aus China wurde berichtet, dass die Scheidungsanträge von Frauen nach der Öffnung steil in die Höhe gingen. In Italien riefen 75 Prozent mehr Frauen bei den Hilfetelefonen für Frauen an, in anderen Ländern hat sich das verdoppelt. Auch in Deutschland gibt es mehr Anrufe bei den Hotlines für Frauen. An jedem Ort findet ihr Beispiele und Gründe, lautstark und deutlich gegen Gewalt an Frauen Position zu beziehen.

Wer sich beteiligen möchte, kann zum Beispiel Anlässe wie das Balkon-Singen an diesem Tag nutzen, um mit Trommeln, Töpfeschlagen, Berichten, Liedern usw. ein Zeichen zu setzen. Schickt eure Berichte und Fotos mit dem Hashtag #AllWomenProtestViolence via Twitter oder unter kadinlarbirlikteguclu@gmail.com an die Initiatorinnen. Macht Fotos und Berichte für Rote Fahne News (bitte an redaktion@rf-news.de schicken!) oder kleine Videos (bitte an video@neuerweg.de schicken!). Je nach Menge können nicht alle Videos direkt zu einem Film verarbeitet werden, aber sie werden gerne für künftige Veröffentlichungen genutzt.

Kontakt zu den Initiatorinnen: kadinlarbirlikteguclu@gmail.com

Hier gibt es den Aufruf für die Aktionen (Englisch)