Corona

„Hurra, ich darf wieder in die Schule und Kita“

„Hurra, mein Kind darf wieder in die Schule und Kita!“ So denken sicher viele Eltern, insbesondere Alleinerziehende. Seit Mitte März sind bundesweit Kitas und Schulen geschlossen, die Betreuung und Bildung muss zu Hause geleistet werden. Eine Riesenbelastung, oft verbunden mit finanziellen Einbussen, Angst um den Job. Doch die Öffnung der Bildungseinrichtungen unter Corona ist eine Herausforderung an das Personal, die Leitungen, sowie Eltern und Kinder.

Von sb