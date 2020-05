Am 9. Mai 2020 veranstaltete der Komsomol der Region Krasnojarsk unter den schwierigen Bedingungen der Coronovirus-Epidemie eine Reihe von politischen Kundgebungen und Glückwünschen zum Tag des Sieges der UdSSR im Großen Vaterländischen Krieg (Der Zweite Weltkrieg, Anm. d. Red.). Trotz des Verbots öffentlicher und publikumswirksamer Veranstaltungen hielt der Komsomol eine Reihe von Kundgebungen in den Uniformen von Soldaten der sowjetischen Roten Armee ab, die die roten Fahnen entfaltet hatten. Die Passanten nahmen die Glückwünsche zum Tag des Sieges mit großer Freude und Sympathie entgegen. Die Menschen verstehen meist, dass es die Soldaten der sowjetischen Roten Armee waren, die zum Befreier der Welt von der faschistischen Bedrohung wurden und den Völkern Europas Frieden brachten.

Die Mitglieder des Komsomol besuchten Denkmäler der Kämpfe der Roten Armee, der Arbeiter an der Heimatfront, das Siegesdenkmal in den Städten der Region Krasnojarsk. Sie bestiegen die Berge in der Nähe des Flusses Jenissej, wo die rote Fahne aufgestellt wurde, die mehrere Kilometer weit sichtbar war. Der Komsomol der Region Krasnojarsk gedenkt der und ehrt die Leistung der sowjetischen Soldaten und Heimatfrontarbeiter, die den Sieg der UdSSR im Zweiten Weltkrieg ermöglichten. Wir sind zuversichtlich, dass die Umschreibung der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, die jetzt von den imperialistischen Ländern versucht wird, nicht funktionieren wird. In den Augen und im historischen Gedächtnis der gesamten Menschheit wird die UdSSR der Hauptsieger in der Konfrontation mit dem Hitler-Faschismus bleiben.