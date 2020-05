Wiesbaden

Offener Brief: MLPD und REBELL verwahren sich gegen Antisemitismus-Unterstellung

In einem Offenen Brief an alle Organisationen und Einzelpersonen im „Bündnis gegen Rechts Wiesbaden“ weisen MLPD und REBELL Wiesbaden die Bezichtigung des Antisemitismus entschieden zurück.

Von MLPD und REBELL Wiesbaden