Montagsdemo mit lebhaftem Medienecho

Die Einladung zog mehr Teilnehmer an als in den letzten Monaten - u.a. mit den Losungen "Stärkt die bundesweite Montagsdemo-Bewegung! Null Toleranz gegenüber Ultrareaktionären und Faschisten!", zeitweilig waren 40 Leute beteiligt oder als Zuhörer stehen geblieben. Vor allem aber wirkte unsere Ankündigung in der Presse - die Aktion wurde in der Westdeutschen Zeitung angekündigt. In der Rheinischen Post und in der Internetzeitung report-d wurde ausführlich berichtet.