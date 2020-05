Witten

Montagsdemo solidarisch mit Stahlarbeitern von DEW

Mit 25 festen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie weiteren 20 zeitweiligen Zuhörerinnen und Zuhörern und über 200 anderen, die an der Kundgebung vorbeigingen, war dies die seit längerem best besuchte Montagsdemo in Witten. Aufgrund der Abstandsregelungen hatten wir uns mitten auf den Berliner Platz postiert und nahmen so fast die Hälfte des Platzes ein.

Korrespondenz