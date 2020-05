Naturwissenschaftliche Streitschrift als Neuerscheinung im Verlag Neuer Weg

Creydt legt in seinem erstmals 1986 in Paraguay erschienen Werk „eine sehr gründliche, tiefgehende dialektische Darstellung der materiellen Welt von den niedrigsten Formen – Strahlung, Photonen – bis zu den höchsten, der menschlichen Gesellschaft dar“, so Stefan Engel in seinem Vorwort.

Das als Gemeinschaftsprojekt der Kommunistischen Partei Paraguays (unabhängig) und der MLPD herausgegebene Buch ist herausfordernd, aber bei weitem kein Buch nur für Naturwissenschaftler, „weil es die Entwicklung der Erde und der Menschheit sehr spannend und von einer Warte aus schildert, wie es im bürgerlichen Bildungssystem nicht gemacht wird. Nämlich von der materialistischen Weltanschauung“, so eine erste Leserin.

Neugierig geworden? Näheres zum Buch in der Roten Fahne 11/2020, die hier bestellt werden kann.

Das Buch ist bis 30. Mai zum Subskriptionspreis von nur 10 Euro erhältlich – danach für 12 Euro. Jetzt bestellen bei people-to-people!