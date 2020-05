Nepalesische Arbeiter streiken für Lohnzahlung

Rund 500 Arbeiter aus Nepal, die bei einer Öl- und Gasgesellschaft in Ruwais in Abu Dhabi arbeiten, sind am Dienstag in Streik getreten. Sie fordern die Zahlung der seit zwei Monaten ausstehenden Löhne. Wegen der Corona-Pandemie sind die meisten von ihnen gezwungen worden, in ihren Appartments zu bleiben - ohne irgendeine Zahlung für diese Zeit. Auf Bildern ist zu sehen, wie sie vor ihnen Wohnungen andere Arbeiter auffordern, sich am Streik zu beteiligen. Schon am Freitag, dem 22. Mai, protestierten über 100 ausländische Arbeiter in Dohar auf der Hauptstraße im Msheireb-Distrikt für die Auszahlung ihrer Löhne. Angesichts der Rechtlosigkeit der ausländischen Arbeiter in den Scheichtümern sind das sehr mutige Aktionen.