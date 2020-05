Noch bis 2. Juni: Erstunterzeichner werden und gewinnen!

„Ich bin kein Kommunist, aber ich weigere mich, Kommunisten zu hassen, nur weil es konform ist, “ sagte der kluge Charlie Chaplin.

Das Internationalistische Bündnis schreibt in seinem Aufruf: "Wir sind demokratisch gesinnte Menschen verschiedenster politischer Richtungen. Der Antikommunismus ist zutiefst antidemokratisch. Er verteidigt den Kapitalismus mit all seinen Folgen als 'alternativlos'. Er will soziale Protestbewegungen und antifaschistischen Widerstand systemkonform zähmen. Dazu sagen wir: NEIN!"

Der antifaschistische Kampf, die gemeinsame Arbeit in den Gewerkschaften als Kampforganisationen, der Einsatz für die Einheit von Mensch und Natur, der Kampf für den Erhalt des Weltfriedens, der Zusammenschluss der Frauen und der Jugend: Sie alle können den Antikommunismus nicht brauchen! Wo immer hier Fortschritte und Zusammenhalt erreicht wurden, hat man dem Antikommunismus keine Chance gegeben.

Auf der Webseite des Internationalistischen Bündnisses steht der Aufruf mit Statements bisheriger Erstunterzeichner zur Verfügung.