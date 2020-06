Die Black Panther Party for Self Defense wurde in den 1960ern gegen rassistische Polizeigewalt von Schwarzen gegründet. Diese haben bewusst den Kapitalismus ins Visier genommen, und sich auf den Marxismus-Leninismus und auf Mao Zedong aus China bezogen.

Um Spenden für ihren Parteiaufbau zu sammeln, haben sie das "Rote Buch" von Mao verkauft! Den Kampfeswillen der Black Panther konnten die Herrschenden in der USA von außen nicht brechen - deswegen haben sie es dann von innen angezettelt: Sie haben Drogen (Heroin) in den Nachbarschaften verbreitet und so Verwirrung und Abhängigkeit geschaffen. So wurde die Bewegung der Black Panther Party letztlich zerstört.

Wir haben viel aus dem Film gelernt! Es hat deutlich gemacht, dass die Losung "Kampf dem Drogensumpf!" genau richtig ist und wir haben heute mit Stolz unsere Mao-Shirts getragen!

Hier kann man den Film auf youtube ansehen!