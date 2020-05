KSK-Mann hortete zwei Kilo Sprengstoff aus Bundeswehrbeständen im Garten

Rund 2.000 Demonstranten protestierten mit Masken in der Hauptstadt Quito gegen die Regierungspolitik angesichts der Corona-Krise. Eben so viele gingen auch in Guayaquil auf die Straße. Der Präsident Lenin Moreno hatte als Maßnahmen gegen die Pandemie neben Schließung von einigen staatlichen Firmen auch Kürzungen bei den Gehältern und Löhnen im öffentlichen Dienst angekündigt. Ein Gewerkschaftssprecher dazu: „Wenn wir nicht durch das Coronavirus umkommen, dann bringt uns die Regierungspolitik um“. Bei 37.000 erkrankten starben in Ecuador bisher mehr als 2.000 an dem Virus.