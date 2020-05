"Unter Corona" nimmt die Rattenplage zu. Unter anderem, weil die Müllmassen wachsen: Heimlieferung, "To-Go"-Verkauf. Ich sehe täglich den Müll in unserem Hinterhof und den Mülleimern anwachsen. Es kann ja wohl nicht sein, dass in einem der reichsten Länder der Welt es nicht möglich sein soll, den Müll rechtzeitig und sachgemäß zu entsorgen. Zu kritisieren sind aber auch Leute, die ihren Müll in übervolle Papierkörbe - zum Beispiel in Parks - einfach noch oben drauf werfen.