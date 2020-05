Münster

Wichtige Erfolge im Kampf für die Rechte von Flüchtlingen

Seit Wochen halten die Ansteckungswellen in den Massenunterkünften für Flüchtlinge an. Allein 130 Personen haben sich in ihrer Unterkunft in St. Augustin bei Bonn mit dem Coronavirus angesteckt. Weitere Fälle wurden aus Euskirchen (50 Personen), Mettmann (über 30) und Köln (vier) gemeldet. In Frankfurt am Main wurden 60 Personen positiv getestet, auch in einer Mainzer Unterkunft gibt es Covid19-Fälle.

Korrespondenz