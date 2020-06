Nicht so bei Vallourec in Mülheim. Hier dürfen drei Personen einsteigen, dazu wurde die ohnehin schon kleine Fahrstuhlkabine einfach mit Holzbrettern in drei Teile unterteilt. Aus eins mach drei - fertig ist der Infektionsschutz! Die Viren wissen ja bestimmt, dass sie die Seite nicht wechseln dürfen.

Bei den Duschen in der Waschkaue wäre die Lösung ja vielleicht angebracht gewesen. Aber zum Infektionsschutz extra Duschkabinen zu bauen ist natürlich zu teuer. Hier gilt dann wieder die Abstandsregel: Jede zweite Dusche wurde abgeschraubt!

Gut zu wissen, was den Damen und Herren in der Chefetage unsere Gesundheit wert ist...