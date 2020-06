"Es ist gut, dass wir in Herne nicht solch drastische Fälle faschistischer Polizeimethoden wie in den USA haben. Damit das so bleibt, muss man dringend den Anfängen wehren. Ich kritisiere deshalb vehement, wie der gewalttätige Polizeiübergriff in der Lindenstraße in Wanne-Eickel heruntergespielt oder sogar gerechtfertigt wird. Wie kann man nur eine ältere Frau zweimal brutal zu Boden werfen, sie gewalttätig fixieren, nur weil sie einen völlig überzogenen Polizeieinsatz kritisiert?

Wer die Videos gesehen hat, weiß: Es ist schlicht eine Lüge, wenn die Verantwortlichen der Polizei behaupten, sie hätte ‚Widerstand‘ geleistet. Ich glaube nicht daran, dass es Zufall war, dass von den Übergriffen Migranten betroffen waren. Ich fordere lückenlose Aufklärung, deutliche rechtliche Konsequenzen für die Verantwortlichen und eine Entschuldigung der Polizei der Frau gegenüber. Das ist das Mindeste, was man erwarten kann!

Null Toleranz für Polizeiübergriffe und Rassismus in Herne!

Peter Weispfenning, MLPD“

