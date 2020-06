Corona-Pandemie breitet sich weltweit weiter aus

Stefan Engel, Leiter des theoretischen Organs REVOLUTIONÄRER WEG, schreibt treffsicher in seiner Analyse "Eine Tendenz zur gesamtgesellschaftlichen Krise ...": "Ebenso illusionär ist es, zu meinen, die Covid-19-Pandemie ließe sich mit nationalen Maßnahmen überwinden, wenn sie gleichzeitig weltweit exponentiell weiter wächst." Und zwei Absätze weiter: "Es gibt inzwischen offiziell über fünf Millionen Infizierte auf der Welt. Unter weltweiten Gesichtspunkten stehen wir am Beginn der Pandemie und nicht an ihrem Ende!"

Gestern habe ich mir mal wieder die aktuellen Zahlen der Johns-Hopkins-Universität angesehen (https://coronavirus.jhu.edu/map.html). Hier ist nicht nur mittlerweile die Gesamtzahl aller bestätigten Covid-19-Erkrankten auf 6.656.827 (Stand 5.6.2020 12.46 Uhr) angewachsen, sondern interessant ist auch, dass seit einigen Tagen die Zahl der täglich bestätigten Neuansteckungen (Daily Cases) ihre bisher höchsten Werte erreicht hat: Am 3. Juni wurde der bisher weltweit höchste Wert an einem Tag seit Januar 2020 erreicht.

Schaut man sich diese "Daily Cases" nach Ländern an, sind hier in dramatischer Weise die Neuinfektionen besonders unter den ärmsten Ländern der Welt wie Indien anzutreffen. Zugleich bewegen sich in den reichen Ländern die Zahlen insgesamt auf niedrigem Niveau mit insgesamt weiter fallender Tendenz, wenn man Schweden mit seinen über 2200 Neuinfektionen nur am 3. Juni mal ausnimmt. Ein Einzelwert, der nur von Ländern wie Indien übertroffen wird (nur am 4. Juni über 9900 Neuerkrankungen). Ich befürchte, dass diese Pandemie sich nicht nur exponentiell weltweit ausbreitet, wie Stefan Engel prognostiziert, sondern sich auch als eine Pandemie unter den Ärmsten dieser Welt entwickelt.