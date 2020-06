Türkei

Frauenverein Rosa: Wir stehen zu unserer Arbeit

Der in der Türkei kriminalisierte Frauenverein Rosa, der sich gegen Gewalt an Frauen engagiert, hat auf einer Pressekonferenz in Amed die Fortsetzung seiner Arbeit angekündigt und auf die Hintergründe der Verhaftung seiner Mitglieder aufmerksam gemacht.

Von ANF