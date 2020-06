„Freiheit für Ismail Yilmaz und alle kranken Gefangenen!

In einem Land, in dem selbst draußen gefängnisähnliche Zustände herrschen, häufen sich die schlechten Nachrichten tagtäglich. Während vor kurzem als Resultat der Zusammenarbeit von AKP und MHP nahezu 100.000 Mörder und Mafiosi aus der Haft entlassen wurden, werden die Forderungen nach der Entlassung von politischen kranken Gefangenen noch immer ignoriert. Und die Geschichte des Faschismus hat sich ein weiteres Mal wiederholt. Keiner der politischen Gefangenen, die sich am Rande des Todes befinden, wurde bisher freigelassen. Geht es um revolutionäre Gefangene, dauert es nicht lange, bis der Faschismus im Spiel ist.

Ismail Yilmaz darf nicht dem Tode überlassen werden

Der Faschismus möchte den 66-jährigen Ismail Yilmaz, der sich seit 16 Jahren in Kandira (Türkei) in einem F-Typ-Gefängnis in Haft befindet, dem Tode überlassen. An Yilmaz, der wegen seiner politischen Ansichten mit lebenslänglicher Haft mit besonderer Schwere der Schuld bestraft wurde, wird eine regelrecht feindliche Justiz statuiert.

Ismail Yilmaz wurde am 28. April wegen einer Hirnblutung ins Krankenhaus gebracht und einen Tag später operiert. Schon zuvor litt er an vielen chronischen Erkrankungen wie Herzerkrankungen, Prostata, Sehstörungen, Bluthochdruck, Taubheitsgefühl im rechten Arm, in der Hand und in verschiedenen Körperteilen ...

Um keine weiteren Nachrichten von neuen Todesfällen aus den Gefängnissen zu erhalten, fordern wir als Konföderation der Arbeiter*innen aus der Türkei in Europa; dass alle Gefangenen, insbesondere der kranke Gefangene İsmail Yılmaz, dringend freigelassen werden, damit sie die notwendigen Behandlungen erhalten. Wir rufen die internationale Oppositionskräfte dazu auf, sich unserer Forderung anzuschließen!

Hier gibt es die komplette Erklärung als pdf-Datei!