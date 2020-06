"Genug ist genug – wir wollen atmen!"

No Justice, No Peace!

„Aufgrund der Art und Weise, wie diese Gesellschaft organisiert ist, aufgrund der Gewalt, die überall herrscht, muss man damit rechnen, dass es zu solchen Explosionen kommt. Man muss solche Reaktionen erwarten." Diese Aussage von Angela Davis zu Zeiten der Black-Panther-Bewegung ist heute aktueller denn je. Die heutige „Explosion" war zu erwarten und sie ist gerechtfertigt. Auch wenn der Polizeibeamte in wenigen Tagen vor Gericht gebracht werden soll, wird immer noch jeder 1000. PoC (People of Color) von der Polizei ermordet. In weniger als einer Woche wurden während der Proteste bereits 8000 Menschen verhaftet. Doch wir lassen uns dadurch nicht unterkriegen, wir werden immer mehr.

Wir sind alle Antifa!

Mit seiner Aussage, dass die Antifa als „Terrororganisation" verantwortlich für die Proteste sei, versucht der US-Präsident Donald Trump eine neue Diskussion zu entfachen. Antifaschismus rettet Leben und wird nicht aufhören, solange Rassismus und Polizeigewalt unsere Leben gefährdet.



Wir solidarisieren uns mit den Protestierenden in den USA, die gegen Polizeigewalt und Rassismus auf die Straßen gehen! Wir werden die Straßen nicht verlassen, bis wir eine Welt erschaffen, in der wir nicht mehr um Luft ringen müssen. Es lebe der antifaschistische Kampf!



Black lives matters! Stand up against racism! No justice, no peace!