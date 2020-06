Hyundai-Arbeiter streiken für Corona-Schutzmaßnahmen

Seit Jahren bekämpfen und blockieren die Anwohner von Seongju in Nord Gyeongsang die Zufahrt zur US-Basis, in der die neuen Abfang-THAAD- Raketen stationiert sind. In der letzten Zeit wurde die Basis über Luft versorgt. Am Freitag, dem 29. Mai 2020, waren die angelieferten Geräte - neue Raketen und Generatoren - aber zu schwer. Es kam zu einer Auseinandersetzung mit 3.700 Polizisten. In dieser Schlacht zwischen 70 Anwohnern und der Polizeistreitmacht wurden fünf Menschen verletzt und in Krankenhäuser gebracht.