„I can‘t breathe – Genug ist genug“

Am 25. Mai wurde der Afroamerikaner George Floyd von der Polizei kaltblütig ermordert. Das Video ging um die Welt und hat uns alle schockiert. Seitdem gibt es Massenproteste in den USA und Solidarität aus aller Welt. Während US-Präsident Donald Trump das Militär gegen friedliche Demonstrantinnen und Demonstranten einsetzt, knien sich vielerorts Polizisten hin, um ihre Solidarität mit den Protesten zu zeigen. Auch in Deutschland gibt es in Großstädten Proteste.

Der REBELL und die Kinderorganisation ROTFÜCHSE rufen dazu auf, diesen Protest zu verbreiten. Die Rassisten und Faschisten bei der Polizei, Trump im Weißen Haus und seine Brüder im Geiste von der AfD müssen einen Sturm der Entrüstung ernten. Die Proteste in den USA brauchen unsere Solidarität. Trump beschimpft Antifaschisten als Terroristen. Wir antworten: Wir sind alle Antifa!

Machen wir das kommende Wochenende, mit Samstag, den 6. und Sonntag, den 7. Juni, zum Wochenende der Solidarität. Wir schlagen vor: Malt Schilder und Transparente, geht gemeinsam in die Innenstadt und organisiert aktiven und rebellischen Protest! Ruft die Bevölkerung zur Solidarität auf.

Schickt uns Fotos und Videos von euren Aktionen. Informiert euch vorher über die Corona-Regeln in eurem Bundesland und haltet sie exakt ein. Hoch die internationale Solidarität.

