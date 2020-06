MLKP: "Ihr könnt den Widerstand unserer Gefallenen nicht brechen!"

Ihre Aggressionen verbergen ihre Ängste nicht. Von Yüksekova bis Amed, von Van bis Muş, von Şırnak bis Bitlis, von Hakkari bis Kayseri dringt die Polizei und Gendarmerie des faschistischen Chefs mit Panzern, gepanzerten Fahrzeugen und Baggern nachts in die Friedhöfe ein und reißt die Friedhofsmauern ein, zerstört die Blumen und zerstückelt die Grabsteine mit den Namen der Gefallenen darauf.

Sie setzen die Familien unter Druck, um die Gräber der Märtyrerinnen und Märtyrer zu anonymisieren, und sie wenden damit die grausamste psychologische Folter gegen Guerilla-Mütter an.

Sie sind so niederträchtig und armselig, dass sie den Körper eines Guerilla-Kämpfers zwei Jahre nach seinem Tod per Paketdienst an seine Familie schicken!

Sie sind so weit entfernt von jeder Moral und jedem Gewissen, dass sie 261 Leichen vom Garzan-Friedhof in Bitlis nach Istanbul brachten und sie unter dem Asphaltweg neben dem Kilyos-Friedhof versteckten!

Das sind diejenigen, die Mafia-Mitglieder, Räuber und Angehörige von Drogenbanden aus dem Gefängnis entlassen, aber politische Gefangene in Kerkern dem Tode ausliefern.

Das sind diejenigen, die dazu aufrufen, zu Hause zu bleiben und versuchen alle unter Quarantäne zu stellen, aber die Arbeiterinnen und Arbeiter im Würgegriff der Pandemie in den Tod schicken. Sie werden der revolutionären Gerechtigkeit unserer Völker ausgeliefert werden.

Lasst uns die Guerilla-Gräber und die Gräber aller Revolutionärinnen und Revolutionäre beschützen, uns mit dem Widerstand des kurdischen Volkes vereinen und unsere Stimmen erheben. Es gibt keinen Plan, den der gemeinsame Kampf unserer Völker nicht durchkreuzen kann, es gibt keinen Feind, der nicht besiegt werden kann.