Kundgebung gegen Krisenchaos - Antikommunistische Attacke zurückgewiesen

Auch in den lebendigen Beiträgen zur Lage der Frauen in der Corona-Krise oder im Kulturbereich konnte man spüren, dass die Corona-Krise nur die eigentlich grundsätzliche Krisenhaftigkeit und Unmenschlichkeit im Kapitalismus deutlicher bloßlegt. Eine Lösung kann nur in der Abschaffung des Profitsystems liegen, was allerdings nur in einem sozialistischen System möglich ist.

Über diese grundlegende Perspektive diskutierten wir von der MLPD mit vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die MLPD teilt das Anliegen, gemeinsam gegen die Abwälzung der Krisenlasten Front zu machen und die Kräfte zu sammeln. Sie beteiligte sich mit ihrem Transparent „Schluss mit dem Krisenchaos – Vorwärts zum echten Sozialismus!“, mit Schildern mit Plakaten zum Corona-Sofortprogramm und MLPD- Fahnen an der Kundgebung. Wir diskutierten in zahlreichen Gesprächen über die Perspektive Sozialismus und wie der Antikommunismus als Damm gegen die Revolutionierung der Menschen eingesetzt wird. Sieben unterschrieben den Aufruf „Gib Antikommunismus keine Chance!“

Die MLPD hatte sich auch als Unterstützer der Kundgebung gemeldet, wurde aber bisher nicht aufgenommen. Der Grund dafür ist, dass die sogenannte „Revolutionäre Aktion Stuttgart“ als Mitorganisator der Kundgebung die Fäden zog. Mit unüberbietbarer antikommunistischer Arroganz versuchten sie, uns dann vor Ort massiv die Beteiligung zu verbieten. Sie reklamierten die Kundgebung als „ihre Veranstaltung“, versuchten, unser Transparent mit ihrem eigenen zuzustellen und behinderten permanent unsere Genossen.

Das ließen wir uns natürlich nicht bieten und sie kamen damit auch nicht durch. Die RAS ließ dann ihre angekündigte Absicht fallen, eine Hetze gegen uns am Mikrofon durchzusagen. Wir haben auf der Kundgebung damit begonnen und werden offensiv auch weiter alle anderen Bündnispartner gegen dieses spalterische Vorgehen mobilisieren.