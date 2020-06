Lehren aus dem sozialistischen Aufbau in der Sowjetunion

Als wir uns in der Parteigruppe im Zuge der Bewegung „Gib Antikommunismus keine Chance“ über Literatur dazu ausgetauscht haben, empfahl mir unser Literaturbeauftragter dieses Buch. Gerade für jemanden, der mit dem umfassenden theoretischen Organ der MLPD noch nicht so gut vertraut ist, bietet dieses Buch eine kompakte Sammlung von wichtigen Zitaten und Ausführungen zum Thema Aufbau des Sozialismus in der Sowjetunion, und welche Lehren wir für heute daraus ziehen können.

Wir brauchen selbst ein solides Wissen der Thematik, wenn wir aktiv auf Menschen zugehen wollen, um über den Sozialismus zu diskutieren. Dieses Buch hat mir persönlich sehr dabei geholfen meine eigenen offenen Fragen zu beantworten. Schnell und verständlich erfährt man hier von den großen Errungenschaften des Sozialismus, wie er das Leben von Millionen von Menschen verbessert hat. Auch welche Schwierigkeiten überwunden werden mussten und welche zeitweiligen Zugeständnisse man anhand der aktuellen Situation machen musste. An konkreten Zitaten und mit Beispielen wird alles verständlich erklärt. Außerdem bietet ein direkter Verweis auf weiterführende Literatur die Möglichkeit, die Befassung mit einzelnen Themen zu vertiefen.

Hier gibt es das Buch zu kaufen!