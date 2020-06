Neuer Rekord von Kirchenaustritten

Am Dienstag demonstrierten trotz Demonstrationsverbot rund 20.000 Menschen in Paris. Sie drückten ihre Solidarität mit den Protesten in den USA gegen die Ermordung George Floyds aus. Unter anderem riefen sie auf Englisch seine verzweifelten Worte „Ich kann nicht atmen!" Zusätzlicher Anlass war die Veröffentlichung der Umstände des Todes von Adama Traore und die Forderung nach Gerechtigkeit für ihn. Er war vor vier Jahren in Paris durch Polizeigewalt ums Leben gekommen. Die Polizei griff die Demonstranten an.