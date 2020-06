Rebellion gegen Rassismus und Antikommunismus!

Die Kommunistische Partei Australiens (Marxistisch-Leninistisch) CPA (M-L), Mitglied der revolutionären Weltorganisation ICOR, solidarisiert sich mit der Massenrebellion in den USA und unterstützt mit aller Kraft den Kampf der indigenen Bevölkerung im eigenen Land.

In ihrem Online-Magazin „Vanguard“ schreiben die australischen Genossen (Übersetzung durch Rote Fahne-Redaktion):

"'Ich bin für mein Volk und für unsere gefallenen Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt da ... Was in Amerika geschieht, wirft ein Licht auf die Situation hier.

Diese Worte stammen von einer 46-jährigen indigenen Frau, die an einer Kundgebung und einem Marsch zum Thema "Black Lives Matter" in Sydney teilnahm. Zusammen mit ihrer Tochter und ihren beiden Nichten gehörte sie zu einer 3.000 bis 4.000 Personen starken Menschenmenge, die sich mit den US-amerikanischen Antirassismus-Demonstranten solidarisch zeigte und sich gleichzeitig gegen Polizeibrutalität und Todesfälle in der Haft in Australien aussprach.

Prügeleien durch die Polizei und die Vernachlässigung der physischen und psychischen Gesundheit der australischen Ureinwohner, die in Polizeizellen und Gefängnissen festgehalten werden, führte dazu vor dreißig Jahren dazu, dass die Königliche Kommission den Tod von Aborigines in Gewahrsam untersucht hat. Ein Bericht der Anwaltskanzlei Clayton Utz aus dem Jahr 2015 stellte jedoch fest, dass der Großteil der 339 Empfehlungen der Kommission von den Regierungen der Bundesstaaten und Territorien nicht oder nur teilweise umgesetzt wurde.

So viel Hoffnung war in die Kommission gesetzt worden, und doch änderte sich so wenig. "First Peoples" fühlen sich betrogen, Sie können sich in ihrem Land nicht sicher und geborgen fühlen. Seit der Verabschiedung der Empfehlungen der Kommission im Jahr 1991 sind weitere 430 Aborigines in Haft gestorben.

Die Fragen im Zusammenhang mit diesen Todesfällen sind noch ungeklärt:

Der Fall von Frau Dhu, die nach einer unmenschlichen Behandlung starb, die sie während ihres Polizeigewahrsams in South Hedland, WA im Jahr 2014 erlitten hatte, löst noch immer Empörung aus. Ebenso wie der Fall von David Dungay Jnr, einem 26-jährigen Mann aus Dungatti, der am 29. Dezember 2015 im Long Bay Prison Hospital von Sydney starb. Sechs Wärter hielten ihn in Bauchlage fest und verabreichten ihm ein Beruhigungsmittel, während das Pflegepersonal und vier weitere Wärter zusahen. Er rief zwölf Mal, dass er nicht mehr atmen könne, bevor er das Bewusstsein verlor.

Sehr selten wurde gegen Polizei und Gefängniswärter vorgegangen. Die Erschießung von Kumanjayi Walker in Yuendumu im NT durch die Polizei im vergangenen Jahr und die Erschießung der Yamatji-Frau Joyce Clark von Geraldton WA, die in der Haft starb, nachdem sie von der Polizei angeschossen worden war, führte jedoch dazu, dass gegen die beiden betroffenen Beamten Mordanklagen erhoben wurden. Der außerordentliche Ausbruch von Protesten innerhalb von 24 Stunden nach dem Tod von Kumanjayi Walker kann bei der Entscheidung, den betreffenden Beamten schnell anzuklagen, nicht übersehen werden.

Rassistische Haltungen kommen jedoch immer noch täglich zum Vorschein, wenn die Polizei mit der indigenen Bevölkerung Australiens zu tun hat. Im vergangenen Jahr wurde eine südaustralische Polizistin zum Rücktritt von der Polizei gedrängt, nachdem sie sich mit einem Aborigine-Mann getroffen hatte. Sie war der Operation Mandrake zugeteilt worden, einem Teil der Truppe, der sich speziell mit jungen Straftätern der Aborigines befasst. Andere Mitglieder der Einsatzgruppe bezeichneten die Aborigines wiederholt als "Davids", eine Verkürzung des Namens des Kricketspielers David Boon, dessen Nachname verballhornt und mit dem rassistischen Begriff "Coons" in Zusammenhang gebracht wird. Sie sagte, sie habe Polizeikollegen "am Arbeitsplatz auf mich zukommen sehen und sagen hören: 'Oh, arbeitet Ihr Kumpel überhaupt, oder stiehlt er nur Autos, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen?'

Das Filmmaterial in den sozialen Medien, das einen 17-jährigen indigenen Jugendlichen zeigt, der am 1. Juni in Surry Hills, Sydney, von der Polizei verhaftet wurde, veranschaulicht die tägliche Brutalität, die die Polizei den First Peoples entgegenbringt. Das Filmmaterial zeigt, wie sich der Polizist dem Jugendlichen nähert, ihn umdreht und seine Hände auf dem Rücken hält. Der Jugendliche wehrt sich nicht, aber der Polizist tritt dem Jungen plötzlich die Füße unter ihm weg und schlägt ihn zu Boden.

Der Kopf des Jungen prallt auf dem harten Boden auf. Der Polizist setzt sein Knie in den Rücken des Jungen, während eine Polizistin auf seinen Unterschenkeln kniet. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um das Filmmaterial gedanklich zurückzuspulen, und stellen Sie sich dann den Polizisten in einer braunen Nazi-Sturmtruppenuniform und den 17-Jährigen mit einem gelben Davidstern vor, der vorne auf seine Kleidung genäht ist. Das ist eine passende Parallele zu der hemmungslosen und arroganten Brutalität der Episode. Es ist auch eine Erinnerung an den Protest der Aborigines Advancement League von 1938 gegen die Verfolgung der Juden durch die Nazis, einer der ersten Ausdrucksformen der australischen Opposition gegen rassistischen Nazi-Thuggery.



Die Kundgebung "Sydney Black Lives Matter" wurde zuerst von den Führern der First Peoples in Sydney vorgeschlagen, aber die Polizei verweigerte ihnen dieses Recht und sagte sie ab. Mitglieder der neu gegründeten Australischen Kommunistischen Partei (ACP) beschlossen, sich das Recht auf Protest nicht von der Polizei diktieren zu lassen, und setzten die Organisation der Kundgebung fort. Ein Sprecher der CPA (M-L) setzte sich mit der ACP in Verbindung und beglückwünschte sie zu ihrer Initiative. In Perth fand auch eine Kundgebung von mehreren hundert Personen zur Solidarität mit der Massenrebellion in den USA gegen Rassismus und Antikommunismus statt."