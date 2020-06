Antifaschismus

"Schändlicher Angriff auf Stuttgarter Gewerkschaftshaus"

Die Gruppe der Internationale Automobilarbeiterkoordination in Sindelfingen verurteilt den schändlichen Angriff auf das Gewerkschaftshaus in Stuttgart am letzten Samstag, den 30. Mai, auf das Schärfste.¹ Ebenso die faschistische Behauptung, der „DGB hat mitgeschossen“.

Von Vorstand der Freunde der Internationalen Automobilarbeiterkoordination Sindelfingen e.V.