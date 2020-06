„Euer Streik ist besonders in Corona-Zeiten sehr bedeutsam. Die internationalen Monopole versuchen, die Lasten der Wirtschaftskrise mit Massenentlassungen und Lohnkürzungen auf die Arbeiter abzuwälzen. Rechte Regierungen nehmen die Pandemie zum Vorwand, Notstandsmaßnahmen gegen die Arbeiterklasse und die übrigen Werktätigen durchzusetzen, Streiks und Proteste zu erschweren oder ganz zu verhindern. Ihr lasst euch davon nicht beeindrucken und ermutigt damit die internationale Arbeiterklasse, ebenso für ihre Rechte zu kämpfen, insbesondere für den Kampf um jeden Arbeitsplatz.

Für die ICOR ist die Organisierung der internationalen Arbeitersolidarität eine vorrangige Aufgabe. Wir wollen euren Streik unter den ICOR-Organisationen in Europa breiter bekannt machen, damit sie die Solidarität in ihren Ländern organisieren können.“

Wir bitten euch, diesen Streik unter Automobilarbeitern in euren Ländern bekannt zu machen und die Solidarität mit den Nissan-Arbeitern in Barcelona zu organisieren.

Solidaritätsadressen an die Nissan-Arbeiter schickt bitte in Spanisch oder Englisch an die Adresse der Automobilarbeiter Koordination info@iawc.info und zur Kenntnis an ICOR Europa coordinationeurope@yahoo.co.uk. Wir werden die Solidaritätsadressen an die Genossen von O.C.R. Spanien weiterleiten.

Spenden können überwiesen werden auf das spanische Konto ES21 0049 1944 2623 1003 0440 mit dem Stichwort „Solidarität für Nissan-Arbeiter“















(ECC-Koordinatoren)