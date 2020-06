Hamburg

Sonntagskonzert auf St. Pauli

Am 4. Juni fand das Abschlussfest der Balkonaktion auf dem Hein-Köllisch-Platz im Hamburger Stadtteil St. Pauli, statt. Über 80 Menschen nahmen an der Aktion teil, in der das gemeinsame Singen des Freiheitsliedes "Bella ciao" im Mittelpunkt stand.

Korrespondenz