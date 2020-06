Staatsanwaltschaft beantragt hohe Haftstrafen

Nach mehr als sechs Jahren Dauer beantragt der Staatsanwalt heute im Münchener TKP/ML-Prozess in seinem Plädoyer die Haftstrafen für die kommunistischen und revolutionären Gefangenen.

Beantragt sind:

Dreieinhalb Jahre für Mehmet Yeşilçalı

Vier Jahre für Dr. Banu Büyükavcı

Vier Jahre für Dr. Sinan Aydın

Vier Jahre für Sami Solmaz

Vier Jahre für Musa Demir

Vier Jahre für Haydar Bern

Vier Jahre und neun Monate für Seyit Ali Uğur

Vier Jahre und neun Monate für Erhan Aktürk

Fünf Jahre für Deniz Pektaş

Er fordert eine Haftstrafe von sechs Jahren und neun Monaten für Müslüm Elma

Gleichzeitig beantragt die Staatsanwaltschaft die Freilassung von Müslüm Elma, da die Haftstrafe durch die bereits in Haft verbrachte Zeit verbüßt ist. Die Entscheidung des Gerichts ist noch nicht bekannt. Nach dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft werden die Angeklagten und ihre Anwälte beginnen, sich zu verteidigen.

Die Angeklagten haben im bisherigen Verlauf des Prozesses erklärt: „Der revolutionäre Kampf ist überall legitim!“ In ihrer Verteidigung zeigten sie die Beziehungen des deutschen Staates zum türkischen Staat auf, aufgrund derer sie in München vor Gericht stehen. Da der Fall TKP/ML ein politischer Fall ist, wird die Entscheidung des Gerichtshofs in den kommenden Tagen von den revolutionären, demokratischen Organisationen und Institutionen mit dem entsprechenden Protest quittiert werden.