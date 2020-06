Am 25. Mai wurde der Afroamerikaner George Floyd von der Polizei kaltblütig ermordet. Seitdem gibt es Massenproteste in den USA und Solidarität aus aller Welt. Während Trump das Militär gegen friedliche Demonstrantinnen und Demonstranten einsetzt, knien sich vielerorts Polizisten hin, um ihre Solidarität mit den Protesten zu zeigen. Der REBELL ruft bundesweit auf, diesen Protest zu verbreitern und initiiert deshalb in Gelsenkirchen, am Samstag, den 6. Juni 2020, eine Solidaritätsaktion auf dem Goldbergplatz - von 13 bis 14 Uhr - in Gelsenkirchen Buer.