Erfurt

Tassilo Timm: "Der Rassismus ist eine Ideologie der Herrschenden"

Auf Initiative des Jugendverband REBELL versammelten sich heute in Erfurt 30 feste Teilnehmer zu einer kurzen und kraftvollen Solidaritätskundgebung anlässlich des rassistischen Mordes an George Floyd in den USA.

