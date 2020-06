Über 200 Menschen solidarisierten sich mit dem DGB

Im Zusammenhang mit einer "Querfront"-Demo waren Leute des faschistoiden „Zentrum Automobil“ zusammengeschlagen worden. Reflexartig hatten Polizei und Medien die Täter im linken Spektrum verortet - ohne Zeugen und Beweise (Rote Fahne News berichtete: "Wer verübte den Brandanschlag tatsächlich?")

Am vergangenen Sonntag verübte die „Identitäre Bewegung“ einen Anschlag gegen das Stuttgarter DGB-Haus und brachte ein Transparent an: "Der DGB schoss mit“ (Rote Fahne News berichtete umgehend und ausführlich am 4. Juni). Die feigen Akteure der faschistoiden "Identitären Bewegung" versprühten blutrote Fabe am Willi-Bleicher-Haus.

Der Vorgang bedeutet eine neue Stufe des Versuchs, die organisierte Arbeiterbewegung zu spalten und die Massen zu verwirren. Deutlich wird auch die Zusammenarbeit der ultrarechten und faschistischen Kräfte von AfD, "Identitärer Bewegung" und "Zentrum Automobil".

Julia Scheller, Landesvorsitzende der MLPD Baden-Württemberg, erklärte: „Einmal mehr hat diese braune Brut damit gezeigt: Faschisten sind Arbeiter- und Gewerkschaftsfeinde! Sämtliche faschistische Organisationen und ihre Propaganda gehören sofort verboten! Es ist richtig und wichtig, dass der DGB umgehend Anzeige erstattet hat. Die Täter müssen bestraft werden.“

Es ist sehr zu begrüßen, dass der DGB eine Kundgebung gegen den Anschlag der „Identitären Bewegung“ organisiert hat. Die Kundgebung fand mit ca. 200 Teilnehmern um 14 Uhr vor dem DGB-Haus statt. Die Reden betonten den antifaschistische Auftrag der Gewerkschaften. Dabei wurde auch mehrfach der Geschichte des engagierten antifaschistischen Widerstandskämpfers Willi Bleicher gedacht, der der Namensgeber des Stuttgarter DGB-Hauses ist.

Hier das Foto der angehefteten Solidaritätserklärungen mit dem DGB