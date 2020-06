Stahl

"Von wegen gemeinsam"

"Viele Kollegen sind erleichtert, dass es Lockerungen gibt und die Kinder wieder in die Schule oder den Kindergarten können. Gerade für Familien war die Situation eine hohe Belastungsprobe und hat einige an ihre Grenzen gebracht. Vor allem durch die Einhaltung von Hygiene- und Schutzmaßnahmen der Bevölkerung wurde eine rasante Ausbreitung des Coronavirus verhindert", stellt die Zeitung von Kollegen für Kollegen, "Stahlkocher, in seiner aktuellen Ausgabe fest.

Aus Kollegenzeitung "Stahlkocher"