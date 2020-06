ZF-Konzern

„Wir bezahlen den Wabco-Kauf nicht mit unseren Arbeitsplätzen“

Am Mittwoch ließ der ZF-Vorstand die Maske der sozialen Stiftung fallen und kündigte in einem Mitarbeiterbrief den Abbau von 12.000 bis 15.000 Arbeitsplätzen an. Damit reiht er sich ein in die Gesellschaft der Monopolunternehmen von Audi, BMW, Renault, Eberspächer, VW, Daimler, PSA/Opel, Bosch, Conti, Ford... Bereits im letzten Quartal 2019 (vor Corona!) sickerten entsprechende Pläne von ZF durch, die dann beschwichtigend nur als „Idee“ verharmlost wurden.

Von MLPD Saarbrücken