Zehntausende auf dem Alexanderplatz

Wir schätzten, zu diesem Zeitpunkt etwa 30.000 bis 50.000 Leute. Viele Menschen waren in der ganzen Stadt unterwegs in Richtung Alexanderplatz, um an der antirassistischen Kundgebung teilzunehmen.

Mehrere interessierten sich für das neue Rote Fahne Magazin und kauften es. Interesse weckte vor allem die Ansprache auf die “Hintergründe für die weltweite Rechtsentwicklung der Regierungen und den zunehmenden Rassismus“.