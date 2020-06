10. Juni: Massaker von Lidice

Beim Massaker von Lidice wurden 173 Männer erschossen, die Frauen und die meisten Kinder wurden in Konzentrationslager deportiert. Viele überlebten dies nicht. Das erste Andenken an die Tragödie von Lidice auf dem Gebiet des früheren Dorfes war ein Denkmal, errichtet am 3. Juli 1945 von Soldaten der Roten Armee unter Oberst Pankov. Anfang der 1950er-Jahre wurde das erste Museum eröffnet. 1962 wurde im Rahmen des 20. Jahrestages der Tragödie von Lidice ein neues Museum, gebaut nach den Plänen des Architekten František Marek, feierlich eröffnet.

Die Bildhauerin Marie Uchytilová war von dem tragischen Verbrechen in Lidice sehr betroffen. 1969 entschied sie, eine Bronzestatue der Lidicer Kinder zu gestalten, die als Denkmal aller Kinderopfer von Kriegen verstanden werden sollte.

Es brauchte zwei Jahrzehnte, 82 überlebensgroße Statuen von Kindern zu schaffen. Das Atelier, in dem das Denkmal geschaffen wurde, wurde in der Zwischenzeit von zehntausenden von Menschen aus aller Welt besucht.

Der Rosengarten geht auf eine Initiative mit dem Namen "Lidice shall live" unter ihrem Vorsitzenden Sir Barnett Stross, einem Mitglied des britischen Parlaments zurück.

Im Juni 1955 wurde der Garten als "Garten des Friedens und der Freundschaft" gegründet. Sein Bau wurde dem Architekten František Marek anvertraut. Er arbeitete mit dem Experten Bohumil Kavka und einem Team weiterer Spezialisten zusammen. Bedřich Stefan und Karel Hladik bereicherten den Garten mit Statuen. 1961 wurde der Garten umgearbeitet und die Rosen, die von verschiedenen Ländern gestiftet worden waren, wurden im Zentrum gepflanzt.