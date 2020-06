718. Montagsdemo reiht sich ein in weltweite Proteste gegen Rassismus

Alassa Mfouapon sprach am offenen Mikrofon. Er ist Aktivist der Selbstorganisation der Flüchtlinge in Deutschland. „George Floyd ist einer von vielen. Rassismus existiert weltweit, nicht nur in den USA, sondern auch hier in Deutschland, in Europa. Wir haben das Recht auf gleiche Art und Weise zu leben. Wir sind keine Menschen zweiter Klasse. Gerechtigkeit für die Flüchtlinge bedeutet auch, ihnen das Bleiberecht zu geben.“

Stefan Engel, MLPD, bewertet die Maßnahmen Donald Trumps - wie die Ausgehverbote in über 100 US-amerikanischen Städten - bereits als faschistische Methoden. Diese Gefahr ist nicht zu unterschätzen. Er beleuchtete weitere Hintergründe. In den USA gibt es 42 Millionen Arbeitslose, das sind über 30 Prozent. Die USA sind als erstes Land in eine gesamtgesellschaftliche Krise geraten. Bemerkenswert ist besonders, dass junge Leute in den USA kämpfen. Damit erklärt sich die Montagsdemo ausdrücklich solidarisch.

In Gelsenkirchen hat Celina Jacobs vom Jugendverband REBELL den Protest gegen Rassismus am Samstag in Buer mitinitiiert. Der weitere Austausch über die Ursachen der Probleme, die im System des Imperialismus wurzeln, wird bedeutsam sein. Wir müssen den Gedanken der Sklaverei, der Trennung zwischen Schwarz und Weiß, überwinden. Wir brauchen die Solidarität unter den Arbeitern, den Jungen, den Frauen und dürfen uns nicht auseinander dividieren lassen!