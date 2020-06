Belegschaft setzte Hochofen außer Betrieb

Ohne Arbeiter kommt alles zum Stillstand: Am Mittwochnachmittag, den 10. Juni, um zwei Uhr, stellten mehrere Hundert Kollegen von der Erzaufbereitung bei Tata Steel die Rohstoffversorgung der Hochöfen, der Pelletfabrik, der Sinterfabrik und der Sauerstoffstahlfabrik in IJmuiden ein. Die Kräne, die das von Schiffen gelieferte Erz entladen, wurden ebenfalls bestreikt. Es ist das erste Mal seit 28 Jahren, dass die Rohstahlproduktion im Hochofen eingestellt werden musste - die andere ist aufgrund von Wartungsarbeiten zum Stillstand gekommen - und dass auch die Produktion in den Fabriken eingestellt wurde

.

Die Nachtschicht, die um zehn Uhr abends auftaucht, hat den Streik bis Donnerstagmorgen um sechs Uhr aufrecht erhalten. Dann wurde die Erzversorgung wieder aufgenommen, sodass die Produktion nach einigen Stunden wieder aufgenommen werden konnte. Für alle Abteilungen des Komplexes mit 9000 Mitarbeitern gilt jedoch die Parole: "Arbeit nach Vorschrift und keine Überstunden" - zumindest bis zum 17. Juni, bei Bedarf wird das verlängert.

Auf diese Weise wird dem Management klar gemacht, was passiert, wenn es seine Pläne für Massenentlassungen umsetzt. Denn genau darauf zielte der Streik der Kollegen ab: Die Pläne der indischen Muttergesellschaft, eine umfassende Umstrukturierung der Stahlunternehmen in Europa durchzuführen, was 1250 Arbeitsplätze kosten würde, 1000 davon wahrscheinlich in den Niederlanden. Es geht auch darum, Verwaltungsarbeit nach Indien zu verlagern und Teile zu verkaufen.

Die Kollegen sind dagegen und fordern, dass die Garantie, keine Entlassungen durchzuführen, um fünf Jahre bis 2026 verlängert wird. Der Streik war die richtige Maßnahme, um der berechtigten Forderung nach Erhalt der Arbeitsplätze Nachdruck zu verleihen. Die Kollegen haben daher Anspruch auf die Solidarität aller Werktätigen.

Hier eine Randnotiz zur Solidarität: Zu den vom FNV-Vorstand (niederländische Gewerkschaft, Anm. d. Red.) offiziell vorgelegten Forderungen gehört auch, dass Tata Netherlands nicht in Tata im Vereinigten Königreich integriert wird. Der FNV-Vorstand ist der Ansicht, dass die Gewinne der Niederlande dann für britische Hochöfen verwendet würden, die weniger gut laufen würden.

Es gab bereits viele Entlassungen. Eine Investition in die Niederlande würde höhere Renditen bringen, sagt der FNV-Vorstand. Dies ist auch der Grund, warum die indische Konzernzentrale Werksleiter Henrar zu diesem Zeitpunkt entlässt. Aber diejenigen, die sich Sorgen um die Rückkehr ihres Chefs machen - und deshalb ihre (britischen) Kollegen in ihrem Kampf alleine lassen, vergessen, dass für ein kapitalistisches Unternehmen keine Rendite hoch genug ist und daher kein Arbeitsplatz sicher ist. .

Internationale Einheit und der kollektive Kampf aller Stahlarbeiter - um Arbeitsplätze und gegen die Verlagerung von Krisenlasten: Das macht uns stark.