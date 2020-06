Erbitterter Bergarbeiterstreik

Sie informieren über den Kampf der Bergleute in Kerman (Auszüge, Internet-Übersetzung aus dem Englischen): „Den veröffentlichten Nachrichten zufolge haben seit Montag, den 20. April 2020, mehr als 3500 Kohlearbeiter der Kerman's Coal Company die Arbeit niedergelegt, ... aus Protest gegen die Entscheidung der Manager dieses Komplexes, seine Anteile an den Privatsektor zu übertragen. … und dagegen, dass ihre Bedürfnisse und Forderungen, wie zum Beispiel Lohnerhöhungen proportional zur Berufsbezeichnung und zu den Jahren der Berufserfahrung, ignoriert wurden. … Bislang konnte der Kampf der iranischen Arbeiter für die Abschaffung der Privatisierung von Industrien und Unternehmen, ... diesen Prozess nicht verhindern, und ... Arbeiter in großem Umfang wurden entlassen. ... Das jüngste Beispiel für solche neuen Pläne ist die Übertragung von Hepco auf sechs Bergbauunternehmen der Imides-Tochtergesellschaft, die den Arbeitern erneut Sorgen bereitet hat.

Die Bergarbeiter der Kerman-Mine werden einen schwierigen Weg vor sich haben. ... Seit Montag, 11. Mai, haben sich in Fortsetzung des Streiks die 'Familien der Minenarbeiter' dem Streik und den Straßenprotesten angeschlossen.

In diesen schwierigen Zeiten ist die Solidarität mit den protestierenden Minenarbeitern und die Unterstützung ihrer zentralen Forderung nach der Annullierung des Privatisierungsplans … von entscheidender Bedeutung geworden.

Die Aktivisten der Solidaritäts-Kommitees unterstützen nach Kräften diese mutige Aktion von 3500 Minenarbeitern und ihren Familien, trotz der gefährlichen Verbreitung von Covid-19! Wir werden unser Bestes tun, um den Minenarbeitern weltweit Gehör zu verschaffen.

Lang lebe die breite Solidarität und Einheit der Arbeiter-Bewegung!

Nieder mit der kapitalistischen Islamischen Republik!"



Schickt Solidaritätsschreiben an solidarityciwm@gmail.com