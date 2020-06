Pressemitteilung der MLPD

„Erste Lenin-Statue in Westdeutschland kommt - Kein Fußbreit den Faschisten!"

In zehn Tagen wird in Gelsenkirchen die erste Lenin-Statue in Westdeutschland aufgestellt. Peter Weispfenning, Pressesprecher der MLPD, informiert: „Die Vorfreude wächst! Aus dem In- und Ausland, von vielen Menschen in Gelsenkirchen-Horst hören wir: 'Das lassen wir uns nicht entgehen.' Lenin passt einfach in die heutige Zeit: Als Gegner jedes Rassismus, als Revolutionär in Krisenzeiten, als visionärer Theoretiker und höchst praktischer Arbeiterführer.“

Von Zentralkomitee der MLPD