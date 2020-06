Faschistisches iranisches Regime tötet afghanische Asylbewerber

Liebe Essenerinnen und Essener! Ich möchte heute von Rassismus aus einer ganz anderen Ecke der Welt berichten und dagegen protestieren! Letzte Woche sind im Iran vierzehn afghanische Asylbewerber gestorben, nachdem die Polizei das Feuer auf das Auto eröffnet hatte, in dem sie reisten. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, 3. Juni, in der zentralen Provinz Yazd.

Die Gruppe Afghanen war in dem übervollen Wagen unterwegs nach Teheran. Durch die Schüsse scheint das Auto in Flammen aufgegangen zu sein. Augenzeugen berichteten gegenüber Reportern, dass die 14 Menschen bei lebendigem Leib verbrannt sind.

Der Iran beherbergt fast eine Million Afghanen und schiebt jeden Monat Zehntausende nach Afghanistan ab, viele von ihnen mit Gewalt. Dutzende afghanische Asylsuchende sind in diesem Jahr im Iran getötet worden. Am 3. April wurden mindestens 25 afghanische Flüchtlinge von iranischen „Revolutionsgarden“ (IRGC) in der südöstlichen Provinz Sistan und in Belutschistan erschossen. Die meisten starben.

Dutzende afghanische Migranten ertranken, nachdem sie Anfang Mai von den iranischen Grenzbehörden erst gefoltert und dann in einen Fluss geworfen worden waren.

Ich bin heute hier, um die Welt an die Gräueltaten des iranischen Regimes gegen afghanische Migranten zu erinnern!

Ich bin heute hier, um die Welt daran zu erinnern, dass der Grund für diesen Rassismus der religiöse Faschismus ist!

Ich bin heute hier, um die Welt daran zu erinnern, dass das Leben der Afghanen zählt – Afghan lives matter!