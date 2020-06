Flüchtlinge

Freundeskreis fordert: Freispruch für Alassa Mfoupon!

Alassa Mfouapon soll am 19. Juni vor dem Amtsgericht Ellwangen erscheinen: Angeblich habe er „Widerstand“ gegen seine Abschiebung am 20. Juni 2018 geleistet. Dazu sagt er selbst: "Ich glaube, sie wollten mich an dem Tag wie ein Opfer aussehen lassen - ich habe mich überhaupt nicht gewehrt, sondern nur darum gebeten, meinen Anwalt zu kontaktieren. Sie haben mich mit Gewalt in ihr Auto gezwungen."

Von Freundeskreis Alassa & Friends