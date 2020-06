Greenpeace schürt Illusionen in eine „ökologisch-soziale Marktwirtschaft“

1 "Die weltweite Umweltbewegung verunsicherte die Monopole und ihre Politiker. Sie hatten mit ihrer Umweltpolitik unter der Bevölkerung stark an Glaubwürdigkeit verloren und suchten nun, diese mit einer umfassenden Institutionalisierung der Umweltpolitik national und international zurückzugewinnen. Sie propagierten die Linie der Vereinbarkeit von kapitalistischer Ökonomie und Ökologie und werteten diese Illusion mit dem Gütesiegel der 'Nachhaltigkeit' noch auf. Realisiert wurde aber nur eine zynische Reglementierung der Umweltschutzpolitik nach dem Motto: Umweltschutz nur dann, wenn die Profite des Monopolkapitals nicht darunter leiden, also weiter gesteigert werden können." ("Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?", S. 231)

Zur Tagesübersicht