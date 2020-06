Joan Baez mit "We shall overcome" anlässlich George Floyds Beerdigung

Rote Fahne News wird anlässlich der Beerdigung von George Floyd um 18 Uhr einen Auftritt der US-amerikanischen Songwriterin Joan Baez einspielen, in dem sie das Protestlied "We shall overcome" singt. Das Lied ist ein weltbekanntes musikalisches "Nein" zum Rassismus. Die Rote Fahne Redaktion drückt damit ihre Anteilnahme für die Freunde und Familie von George Floyd aus.