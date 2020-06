Joan Baez: "We shall overcome" live 1969 in Woodstock

Jetzt, um 18 Uhr, beginnt die Beerdigung von George Floyd. Jenem farbigen US-Amerikaner, den der rassistische Cop Derek Chauvin vor kurzem mit faschistoider Gewalt brutal getötet hat. Die Beerdigung findet in Floyds Heimatstadt Houston, US-Bundesstaat Texas, statt. Ihm zu Ehren und in Solidarität mit seiner Familie und seinen Freunden, sowie in tiefer Verbundenheit mit allen Kämpferinnen und Kämpfern - in den USA und weltweit - hat die Rote Fahne Redaktion das Lied "We shall overcome" aus dem legendären Auftritt der US-Songwriterin Joan Baez in Woodstock 1969 online gestellt.