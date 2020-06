Streik in der größten Kohlegrube der Ostukraine

„Komsomolskaja“ gibt auch gegen staatliche Unterdrückung nicht nach

Am 5. Juni gingen die Kumpel der Grube "Komsomolskaja" zum dritten Mal innerhalb von zwei Monaten in den Streik. Die Grube liegt in der Stadt Antrazit, genannt nach der wertvollen Kohle, die hier gefördert wird. Die Region gehört zu der von der Ukraine abgespaltenen sogenannten „Volksrepublik Lugansk“, und sie ist die größte Kohlegrube in der Ostukraine.

Von dj