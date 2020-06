Lenin kommt in knapp zwei Wochen - Bis dahin machen wir die 10.000 voll!

Gäste aus dem In- und Ausland haben sich angemeldet. Es wird ein ganz besonderes Ereignis werden: Am 20. Juni 2020, um 14 Uhr, Gelsenkirchen-Horst - An der Rennbahn / Schmalhorststraße. Gabi Fechtner, Parteivorsitzende der MLPD, und Stefan Engel, Leiter der Redaktion REVOLUTIONÄRER WEG, werden sprechen. Es gibt Kultur, Hintergrundinformationen und Grüße aus aller Welt.

In unserer Spendenkampagne für die Lenin-Statue fehlen noch 2.350 Euro.

Die kriegen wir vollends zusammen! Optimale Verbindung: Mit dem Einladungs-Flyer für den Festakt und gleichzeitig für Spenden werben.